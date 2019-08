🔥 Prise connectée TP-link HS100 en vente flash Amazon à 16,99€ au lieu de 21,99€

TP-Link HS100 : une prise connectée polyvalente

HS100 en vente flash chez Amazon

S'il y a bien un point qui a su nous séduire lors de notre test de la prise connectée TP-Link HS100 , c'est sa polyvalence. En plus d'être plus compacte que la plupart de ses concurrentes, elle a aussi le mérite d'être compatible avec de nombreuses plateformes et assistants vocaux.Que vous utilisez, la prise chinoise saura fonctionner au doigt et à l'œil... ou à la voix, comme vous préférez !TP-Link a d'ailleurs réalisé un excellent travail avec la HS100 qui se révèle très réactive une fois connectée au Wi-Fi de la maison.reste dans la même veine, fonctionnant parfaitement bien et offrant une interface toute en simplicité.Les prises connectées sont en général loin d'être abordables. Mais grâce à la vente flash dénichée par notre équipe Clubic Bons Plans, vous pourrez vous équiper à moindres frais.Pour une durée limitée, TP-Link baisse le prix de sa prise connectée sur Amazon. Il passe ainsi de 21.99€ à. Il vous reste jusqu'à ce soir 23h59 pour en profiter, faites donc vite !Notez que la livraison est exigible au service Amazon Prime. En achetant maintenant, vous pourrez donc recevoir votre prise connectée neuve dès dimanche à votre domicile afin de plonger au plus vite dans le monde de la