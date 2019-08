🔥 Augmentez votre capacité de stockage pour la rentrée avec notre sélection de SSD

Bien entamer la reprise

Notre sélection de SSD pour la rentrée

Septembre approche et, même si la rentrée des classes est parfois loin derrière nous, c'est une période qui donne envie de repartir au travail du bon pied, en étant bien équipé. Dans votre cartable cette année, glissez un SSD performant que vous aurez dégoté à un tout petit prix.Dans cette sélection, nous nous sommes concentrés sur les SSD internes pour vous proposer des solutions adaptées pour augmenter la réactivité et la capacité de stockage de votre PC. Pour cela, nous avons arpenter les rayons virtuels des commerçants du web, et c'est chez Amazon et chez Cdiscount que nous avons trouvé les plus offres les plus intéressantes. Sur Amazon, la livraison est offerte sur tous ces produits si vous choisissez de vous faire livrer en point retrait, tandis que chez Cdiscount, votre appareil peut arriver chez vous dès le lendemain du passage de votre commande.Commençons par rendre visite à l'enseigne françaiseavec lequi vient de passer à 30,90 euros au lieu de 46,90 euros. Ce petit disque dur interne de 2,5 pouces offre donc une capacité de. Sa vitesse de lecture peut atteindre les 560 Mo/s et sa vitesse d'écriture les 530 Mo/s. L'appareil possède une interface SATA III 6 Go S qui est également compatible avec SATA II 3 Go S. Il bénéficie de l'auto-copie interne et peut être intégré à un Ultrabook grâce à sa petite taille de seulement 7 mm. Sa technologie ECC permet d'assurer la sécurité et la fiabilité des données lors de leur transmission. Le Silicon Power a une bonne résistance face aux vibrations comme aux chocs.Le deuxième SSD proposé par Cdiscount est levendu en ce moment à 49,99 euros au lieu de 59,99 euros. Le disque SSD possède une capacité de stockage de 480 Go. Ses interfaces comprennent 1 SATA 6 Gb/s et 1 ATA série de 7 broches. La vitesse de lecture de l'appareil est de 555 Mo/s au maximum tandis que la vitesse d'écriture peut atteindre les 470 Mo/s. Côté consommation énergétique, le SSD utilise 2.2 Watt lorsqu'il travaille et 0.17 petits Watt lorsqu'il est au repos. Le SSD PNY est garanti pendant 2 ans.On passe maintenant aux offres du géant américainchez qui nous avons trouvé 4 SSD internes aux caractéristiques et aux prix intéressants. Voici tout d'abord lequi coûte à présent 54,99 euros au lieu de 61,65 euros habituellement. Ce disque interne de la marque Sandisk ajoutera 480 Go de plus à votre PC. C'est un appareil réactif qui se targue d'être 20 fois plus rapide que les disques durs conventionnels. Sa vitesse de lecture séquentielle peut pousser jusqu'à 535 Mo/s. Ce SSD est parfait pour une utilisation normale de votre ordinateur mais n'est pas adapté pour le gaming, notamment pour les jeux les plus récents, plus gourmands les uns que les autres. Le même modèle existe avec une plus faible capacité : lequi lui coûte 31,99 euros.Passons à présent à une gamme légèrement au dessus avec lequi en ce moment est vendu à 119,99 euros au lieu de 143,99 euros. L'interface du disque interne est un périphérique PCIE x 4. Ce SSD qui possède un dissipateur thermique a été conçu tout particulièrement pour les plus passionnés des gamers. Avec ses 500 Go, il améliorera significativement les performances de votre PC. Avant d'acheter cet article, et si vous comptez installer le SSD sur un ordinateur de bureau, vérifiez que celui-ci est compatible avec le SSD WD Black, en jetant un œil à votre carte mère. Le SSD interne est garanti pendant 5 ans.Notre cinquième disque dur interne est unqui bénéficie de 30 euros de réduction et passe ainsi à 119,99 euros au lieu de 136 euros. Avec 1 To, vous êtes assuré de stocker un très grand nombre de fichiers en tous genres. L'accessoire aux dimensions de 8 x 2,2 x 0,3 centimètres possède une interface PCIe M.2 Gen3 x 4. Sa vitesse de lecture peut grimper jusqu'à 3450 MB/s et sa vitesse d'écriture jusqu'à 3000 MB/s. Il dispose de la technologie SMART aunsi que de la TRIM. Peu gourmand en énergie, il est particulièrement adapté à votre PC récent.Terminons cette sélection de SSD internes avec leen ce moment en promotion à 189 euros au lieu de 429,99 euros. Ce SSD lui aussi d'une très belle capacité de 1 To bénéficie de la technologie Samsung V-NAND. Il monte au maximum jusqu'à 3500 Mo/s de lecture séquentielle et à une vitesse d'écriture de 2500 Mo/s. Le disque dur fait 8 x 2 x 0,2 centimètres et pèse 80 grammes. Son interface est une PCI Express x4. Elle fonctionne de 0° à 70° et est garantie pendant 5 ans.Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection spéciale rentrée, où des petits SSD de 240 Go côtoient des mastodontes de 1 To.