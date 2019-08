🔥Nouvelle promotion sur le SSD Plus Sandisk 240 Go à 31,99€ seulement

Le SanDisk SSD Plus 240Go à 31€

À lire aussi : SSD, notre comparatif

SanDisk : la qualité assurée

Si vous utilisez un bon volume de stockage sur votre PC et souhaitez optimiser ses performances sans ajouter un périphérique externe, le SanDisk SSD Plus est fait pour vous. La configuration est relativement simple, un logiciel de clonage déjà installé dans le SSD vous permettra de copier directement les données de l'ancien disque dur vers le nouveau.Une fois installé, le SSD Plus est conçu pour être résistant aux chocs et aux vibrations, ce qui vous garantit la conservation de vos données. Le SSD Plus se branche en SATA 3 ce qui vous assure une grande vitesse de transfert allant jusqu'à 535Mo/s, soit plus de 20x supérieur à un disque dur traditionnel.SanDisk est un pionnier des constructeur de disques durs de toutes formes. Depuis trente ans, SanDisk perfectionne les technologies flash et se maintient à la tête du marché mondial des produits à mémoire flash. Ainsi, on vous garantit que vous pouvez faire confiance à leurs produits !Ce SSD vous facilite la tâche en étant installé directement dans votre PC sans toutefois risque de perdre vos données grâce à sa grande robustesse. Une fois installée, l'amélioration de la vitesse des transferts allégera votre PC pour de meilleures performances. Pour obtenir ce disque dur interne aux avantages de rapidité, d'efficacité et de résistance, rendez-vous au plus vite sur Amazon pour le petit prix de 31,99€. Un bon plan de la team Clubic!