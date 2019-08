🔥 Tapis de souris MM300 Corsair 930 x 300 mm à 15€ au lieu de 34€

Un bon rapport qualité/prix

Un tapis fait pour durer

C'est le géant américainqui propose cette belle offre promotionnelle. Lebénéficie de plus de 55% de réduction, 57% pour être précis, et vous permet donc de garder les 19,99 euros que vous économisez pour vous faire plaisir sur d'autres accessoires ou pour grossir votre tirelire. Si vous souhaitez profiter de la livraison offerte, il faudra que vous complétiez votre panier, car elle n'est gratuite qu'à partir de 25 euros d'achat.Grâce à son format XXL de 930 x 300 mm x 3 mm, le tapis de souris de la marque Corsair vous permettra d'utiliser très confortablement votre mulot, mais aussi de protéger votre bureau en y plaçant votre clavier. Travaillez, dessinez ou jouez sur votre PC sans vous poser de question : même en effectuant les mouvements les plus amples, vous resterez quoiqu'il arrive dans la zone lisse et agréable de votre nouveau tapis.Ce joli tapis, qui est en textile tissé, a été conçu pour pointer avec finesse et ainsi offrir un haut degré de précision. Polyvalent, il est doux et élégant pour le bureau, mais peut également supporter sans problème des heures intenses de gaming. Il est, de plus, compatible avec les souris laser et optique.Ce tapis de souris MM300 Corsair bénéficie d'une base en caoutchouc antidérapante qui stabilise la surface et vous offre un confort optimal. Il possède des contours cousus qui empêchent la surface et les extrémités du tissu de s'abîmer. Il est donc également solide et résistant, et pourra accueillir votre clavier et votre souris pendant de longues années.Pour que votre curseur vous obéisse au doigt et à l'œil, profitez de ce tapis de souris grand format en promotion sur Amazon.