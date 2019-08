🔥Bon plan Amazon : Amazon Echo input à 24,99€ au lieu de 39,99€

L'Echo Input à 24,99€ sur Amazon

Alexa: l'assistance vocale qui facilite la vie

Si vous ne connaissez pas ce dispositif, l'Echo Input est simplement une alternative à l'Echo Dot ou aux autre produits de la gamme, l' enceinte connectée avec l'assistance vocale d'Amazon. En effet, si vous possédez déjà une enceinte Bluetooth mais que cette dernière n'est pas équipée d'une intelligence artificielle, l'Echo Input peut vous permettre d'utiliser Alexa depuis votre enceinte. Connectez le avec votre enceinte en Bluetooth ou avec un câble audio 3,5mm et vous pourrez accéder aux services de l'assistance vocale Alexa. Avec quatre microphones placés directement sur l'Echo Input, vous pouvez vous adresser à l'assistance vocale qui répondra à travers votre enceinte Bluetooth. Notez tout de même que l'Echo Input n'est pas compatible avec Sonos actuellement, et ne peut pas non plus se connecter avec des enceintes qui fonctionnent en WiFi. Assurez-vous donc bien de la compatibilité Bluetooth de votre enceinte avant l'achat (les enceintes certifiées Bluetooth sont très vraisemblablement compatibles).A travers Alexa vous pourrez connecter vos autres objets connectés (comme les ampoules Philips Hue etc). Alexa utilise votre connexion WiFi pour aller chercher ses informations. Vous pouvez aussi avoir accès à vos plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Amazon music ou encore des chaînes de radio. Vous pouvez aussi poser des questions, demander des renseignements comme la météo, une recette, une information. L'utilisation d'Alexa peut se révéler très ludique: l'assistance vocale fait des blagues et certains jeu sont mêmes compatibles (Akinator, par exemple). Alexa a aussi des "Skills", qui sont des capacités intégrées comme par exemple vous assister pas à pas à travers les étapes d'une recette de cuisine. Ces Skills s'améliorent avec le temps et l'utilisation. Elles sont mises à jour régulièrement.Vérifiez la compatibilité de votre enceinte et obtenez l'Echo Input à prix réduit!