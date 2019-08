🔥 Vente flash Amazon : Mini barre de son USB Eivitor à 26,99€ au lieu de 36,99€

Un prix record

Une enceinte très complète

Cetteest initialement vendue à 69,99 euros par le géant américain de la vente en ligne.avait déjà réduit le prix de cette enceinte au tout petit format à seulement 36,99 euros, pour le plus grand plaisir des adeptes de musique, mais le commerçant a décidé d'aller encore plus loin puisqu'il lance aujourd'hui une vente flash sur cet article. La barre de son est ainsi proposée à seulement 26,99 euros, soit une réduction de plus 60% par rapport à son prix initial et 43 euros d'économie.Ne tardez pas si vous souhaitez vous la procurer, les ventes flash sont des offres limitées dans le temps et celle-ci se termine en fin de journée. De plus, les stocks s'épuisent rapidement sur ce genre de produits, on peut ainsi voir qu'en ce moment déjà 20% des enceintes on déjà été vendues. En commandant cet article, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite si vous résidez en France métropolitaine.La mini barre de son de chez Eivitor propose un joli design et un format compact, très pratique pour ceux qui ne veulent pas alourdir leur salon avec des appareils high tech trop imposants. La qualité du son de cette enceinte USB est absolument remarquable. La barre offre en effet un son clair et harmonieux avec une distorsion du son qui est minimisée.L'autre atout de la petite enceinte est sa grande compatibilité. Elle peut se connecter aux PC, tablettes mais aussi à tous les smartphones comme à votre baladeur mp3, à votre radio ou encore à votre console de jeux. Grâce aux boutons de commande placés sur le haut-parleur, vous pourrez régler le volume de votre musique en un seul geste. L'appareil est garanti pendant 12 mois.Cette mini barre de son discrète, élégante et performante séduit aussi bien par ses caractéristiques avantageuses que par son prix lui aussi miniature.