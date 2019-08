🔥Bon plan Amazon : Smartphone Xiaomi Redmi Note 7 64 Go à 165€

Xiaomi Redmi Note 7: le meilleur rapport qualité-prix

Un smartphone à l'utilisation agréable

Amazon brade ce smartphone chinois de la marque Xiaomi à seulement 165€. Avec son grand écran de 6.3 pouces, le Redmi Note 7 ne sacrifie en rien la qualité: une résolution de 2340x1080p. Le smartphone de Xiaomi possède une mémoire vive de 4Go et 64Go de stockage. Pour un appareil à moins de 200€, ce smartphone offre des performances très raisonnables.Il présente aussi quelques bonnes surprises, comme l'appareil photo 48mp avec la focale à 1.8 et un espace pour une double SIM, où vous pourrez aussi insérer à la place un carte SD pour plus d'espace de stockage. De plus, le Redmi Note 7 est compatible avec la charge rapide QuickCharge. Cependant, le chargeur de ce type n'est pas fourni. Quoi qu'il en soit, la batterie 4000 mAH peut tenir deux jours et demi.Bien qu'il soit un appareil d'entrée de gamme, le Xiaomi Redmi Note 7 sous Android 9 est équipé du Snapdragon 660. Couplé à l'interface Android MIUI 10 optimisée, le tout présente une utilisation fluide sans accrocs. Le design simple du smartphone lui lui donne un style épuré qui nous fait plaisir. Sans compter l'écran de verre Gorilla 5 qui résiste bien aux chutes et aux chocs.Le capteur d'empreinte situé au dos conclut cette utilisation agréable d'un appareil pourtant très abordable. Le smartphone Redmi Note 7 a été recommandé par Clubic régulièrement depuis sa sortie, car il présente un fini plus que correct pour un smartphone d'entrée de gamme. C'est pour ça que, pour ce prix, on ne s'en prive pas! Offre à retrouver au plus vite sur Amazon. Le modèle disponible à ce prix est noir, la livraison est gratuite en France métropolitaine.