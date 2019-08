🔥 Vente Flash Amazon : Aspirateur robot iLife A4s à 119€ au lieu de 179€

Aspirateur Robot ILIFE A4s en Vente Flash sur Amazon

Un aspirateur robot aux performances garanties

Pour une solution rapide, efficace et sans efforts à l'éternel problème du nettoyage des sols, optez dès maintenant pour ce robot aspirateur à prix réduit. L'avantage indéniable des robots aspirateurs: on peut les laisser travailler en toute confiance. Silencieux, les robots ILIFE peuvent travailler à n'importe quel moment de la journée: même si vous êtes à la maison, il ne vous gênera pas. Et si vous êtes absents, encore mieux: le robot travaille en autonomie jusqu'à ce que les sols soient propres. Sa technologie de détection des obstacles vous garantit une protection de vos meubles (et de votre robot qui s'épargnera heurts et chutes). Toutefois, en cas de panne, pas de panique: le ILIFE A4s est sous une garantie de 24 mois. Petit, il se glisse sous les meubles pour nettoyer en profondeur. Il grimpe sur les tapis sans aucun problème.Sa coque noire élégante permet au robot de se faire oublier dans la maison. Son installation est simple et il est doté seulement de deux accessoires: sa télécommande et une base de chargement. Il reviendra automatiquement vers cette dernière s'il a besoin de se recharger entre les tâches, ou à la fin de celles-ci. Il possède cependant une autonomie de 140 minutes en utilisation continue, soit une surface de plus de 100m² environ. Il nettoie en trois phases avec deux brosses différentes conçues pour éviter tout blocage ou enrayage de l'appareil. Il est possible de le contrôler via la télécommande et de programmer un nettoyage. Le plus de l'aspirateur ILIFE A4s: il possède un mode MAX construit pour éliminer les gros déchets en cas de besoin. Ses capteurs lui permettent de mémoriser les pièces de la maison dans lesquelles il est déjà passé. Ainsi, pas besoin de le reprogrammer après chaque nettoyage. Finalement, l'aspirateur robot est performant et sans risque. Vous pouvez le programmer et quitter la maison en toute sérénité: il fera son travail silencieusement et sans accroc. Pour un prix aussi bas, on n'hésite plus, on fonce!