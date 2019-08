🔥 Bon plan Amazon : Lot de 16 piles rechargeables AA Amazon Basics à 18,74€ au lieu de 24,99€

Basique mais efficace

Les bonnes vieilles piles !

C'est donc Amazon qui s'occupe de cette promotion. Avant de détailler les spécificités de ce lot de piles, évoquons quelques modalités. En effet, vous pouvez décider de commander ce produit normalement pour les 18,74€ annoncés précédemment. Cependant, vous avez aussi la possibilité de vous abonner afin de recevoir chez vous cet article à fréquence régulière (d'une fois par mois à tous les 6 mois). Si vous optez pour cette méthode, vous économiserez 5% supplémentaires sur chaque lot. Le prix unitaire chutera donc à 17,80€. L'annulation peut être effectuée à tout moment si vous ne voulez plus recevoir le produit.Maintenant, passons au descriptif de l'article concerné par cette promotion. Il s'agit d'un. Elles peuvent être utilisées sur de nombreux appareils comme les télécommandes, les lampes de poche ou encore les lecteurs audio portables. Comme vous avez pu le constater, il est possible de recharger ces piles. Notez qu'elles arriveront à votre domicile préchargées et que vous pourrez effectuer une recharge complète plus de 1000 fois (le chargeur n'est pas compris avec ce lot).En plus d'être très pratiques, cessont aussi d'une robustesse exemplaire. Elles peuvent fonctionner par des températures extrêmes allant de -20 °C à 60 °C. Une fois rechargée, une pile conservera 80% de son stockage après un an passé à température ambiante (environ 20 °C). Ainsi, vous pourrez la ranger dans un placard et la ressortir bien plus tard sans avoir à les recharger encore une fois.Pour conclure, cesne vous décevront pas sur le long terme. Elles s'adaptent parfaitement à n'importe quel appareil et peuvent vraiment dépanner si vous avez besoin d'utiliser une lampe de poche par exemple. Sachez aussi que la garantie est valable pendant un an. Bref, si vous devez acheter des piles en ce moment, nous vous conseillons chaudement ce lot au tarif très compétitif.