🔥 Bon plan : Sony WF-1000XM3 écouteurs Bluetooth passent sous les 200€ !

Le prix de précommande en chute libre sur Amazon

Des écouteurs bien pensés

Alors qu'ils ne sortiront que le 9 août 2019 sur Amazon, les écouteurs True Wireless sont déjà soldés: au lieu du prix de départ de 250€, le modèle noir atteint maintenant les 199,99€. C'est une opportunité à ne pas manquer car ces petits bijoux de la technologie promettent un confort sans pareil.En effet, la technologie de réduction de bruit couplée à la forme intra-auriculaire du casque permet une immersion totale dans la musique. Les commandes tactiles donnent accès au volume, choix de musique et fonctions d'appel. Une option innovante: le, qui permet d'augmenter en un instant les bruits environnants pour rester attentif à votre entourage. Le produit permet donc aussi bien de s'isoler dans la musique que de rester connecté aux bruits environnement pour plus de sécurité.Le chargeur est lui aussi sans fil: un confort et une liberté de mouvement à tous les niveaux. Ce type d'intras est pour vous particulièrement si vous vous déplacez beaucoup avec vos écouteurs: grâce au sans-fil, vous ne serez plus entravés par les câbles, et pourrez vous éloigner de l'appareil émetteur.Outre la liberté de mouvement que les écouteurs Bluetooth créent pour les utilisateurs, la construction intra-auriculaire desgarantit une stabilité à toute épreuve pour l'écoute et la conversation. En quelque sorte, les casques wireless sont un outil indispensable à la vie active. De plus, l'utilisation n'est pas entravée par des limites de batterie: les écouteurs ont une autonomie de 6 heures en écoute continue, sans compter la rallonge de 18 heures d'utilisation que fournit le boitier de chargement sans fil avant d'avoir besoin d'être lui-même rechargé.Pour ne rien gâcher, les écouteurs sont garantis deux ans par le constructeur, et Amazon annonce une politique "satisfait ou remboursé" pour les achats d'écouteurs placés avant le 31 octobre 2019. En plus de cette belle remise de 20%, la livraison est gratuite en France métropolitaine.Précommande sur Amazon disponible dès aujourd'hui.