🔥 Canicule : les meilleures solutions pour refroidir son pc portable

Extracteur d'air, support ventilé : pour un refroidissement efficace

Klim Cool + refroidisseur PC Portable

Klim Wind support ventilé PC Portable

Les solutions alternatives

Le Cloud Gaming avec Shadow

Razer Core : une carte graphique externe

Rien ne vaut un bon dépoussiérage !

Faut-il pour autant se résigner à cette fatalité en se privant de jouer durant cette chaude période estivale ? La réponse est non, mais il convient de s'assurer du refroidissement optimal de votre matériel ! Pour cela, la team Clubic Bons Plans a sélectionné pour vouset faire retomber la température de ses composants.Nous débutons cette sélection avec deux refroidisseurs de la marque qui porte bien son nom, Klim !Ce premier modèle n'est autre que le, un refroidisseur / extracteur d'air pour PC portable qui se présente comme étant le plus puissant du marché. Il se destine principalement aux ordinateurs qui chauffent beaucoup et longtemps, vous l'aurez sans doute compris, il s'agit des PC portables pour gamers.Son utilisation est très simple, il suffit de le coller à la grille d'aération de votre PC afin qu'il en aspire l'air chaud, le fabricant français assure ainsi une baisse moyenne de température de l'ordre de 20.7 °C, ce qui est loin d'être négligeable ! Avec ce refroidisseur, Klim fournit 4 adaptateurs ventouse de différentes tailles, rendant ainsi sa solutionéquipés d'une sortie d'air latérale ou dorsale.De conception robuste grâce à sa structure métallique qui joue le rôle de dissipateur thermique, le Klim Cool + est garanti 5 ans ! S'il profite d'une bonne qualité de fabrication, il possède aussi quelques particularités intéressantes. Léger (255g), il tient dans la poche et peut donc facilement être emporté avec vous, mais c'est surtout son efficacité qui est au centre des attentions. Le Klim Cool + atteint une vitesse de 4500 rotations par minute, réglable par palier.En somme, le Klim Cool + s'avère être la meilleure solution pour refroidir un PC portable gamer afin de préserver ses composants et ses performances.Si vous préférer opter pour un support ventilé, leest certainement l'un des meilleurs modèles à l'heure actuelle !Ce refroidisseur est composé de 4 ventilateurs relativement puissant puisqu'ils atteignent chacun 1400 tours par minute, des performances qui le destine encore une fois particulièrement pour les PC gaming. Malgré tout, son format le destine aux PC de toutes tailles, de 11 à 19 pouces, ainsi qu'aux consoles de jeux Xbox One, PS4 et autres.L'avantage d'un support comme celui-ci est évident, il permet de légèrement surélever votre ordinateur et d'en extraire la chaleur de manière homogène et efficace et de retrouver ainsi une température convenable pour ses composants. Le fabricant français assure que ce refroidisseur est en mesure de faire retomber la température de votre machine en seulement une petite minute !Malgré tout, comparé à une solution comme le Klim Cool +, le support ventilé ne tient pas dans la poche ! Il reste toutefois assez léger avec ses 720 g et peut être aisément transporter avec votre pc portable.Enfin, un bon point que l'on néglige trop souvent : le volume sonore. Contrairement à d'autres modèles, les ventilateurs du Klim Wind ne devraient pas vous déranger outre mesure puisqu'ils ne dépassent pas les 26 dB.Learbore le look gamer, avec quelques LED qui viennent apporter un peu de couleur à ce design, ce modèle est par ailleurs disponible en différents coloris afin de concorder au mieux avec votre setup.Le cloud gaming ça vous parle ? Fini les problèmes de refroidissement, de performances et de consommation électrique : jouez au frais sans les inconvénients et les limites de votre matériel !Votre ordinateur chauffe et sa carte graphique ne parvient pas à tenir les 144 fps ?vous affranchit de ces contraintes matérielles et vous permettra de jouer en Full HD à 144Hz ou encore à 60 Hz en 4K UHD., solution de cloud computing développé par les Français de Blade, vous permet en effet d'accéder depuis n'importe quel appareil à un ordinateur puissant et performant afin de faire tourner tous vos jeux favoris et vos logiciels.Plus besoin d'investir dans du hardware et des solutions de refroidissement, Shadow nous fait profiter d'un PC dématérialisé, autrement dit d'un ordinateur virtualisé accompagné de sa carte graphique dédiée, via un abonnement de 29,95€ par mois.Son fonctionnement est simple puisqu'il vous suffira d'installer l'application Shadow sur votre machine, de vous connecter et d'en profiter sans plus attendre. Le seul prérequis pour une fluidité parfaite est d'avoir accès à une connexion Internet via la Fibre, ou à minima à une connexion ADSL ou VDSL de 15 Mb/s.Vous êtes un amoureux de hardware et n'êtes pas convaincu par Shadow ?Il reste encore une solution pour profiter d'une superbe expérience gaming et faire en sorte que votre PC portable ne surchauffe pas : il s'agit bien sûr du boitier externe pour carte graphique !devrait vous permettre de réaliser un exploit similaire à celui du cloud gaming : transformer votre PC portable en une véritable machine de jeu.Compatible avec les dernières cartes graphiques NVIDIA Quadro, GeForce RTX et AMD Radeon VII, le boitier Razer Core s'appuie sur le protocole(USB-C) qui en mesure d'offrir une bande passante de 40 Gb/set de gérer plusieurs écrans et périphériques via un seul câble ! Les promesses émises par un tel boitier sont grandes : profiter de la puissance d'une carte graphique dédié, d'une configuration évolutive, d'un refroidissement optimal, et d'une installation plug and play, le tout sur un simple laptop.Pour autant les boitiers eGPU restent encore assez marginaux. Pour cause, il faut s'assurer que votre ordinateur portable gère bien le Thunderbolt 3, mais aussi qu'il soit compatible avec les eGPU. Par conséquent, cette alternative reste moins polyvalente qu'une solution comme Shadow. En outre, elle demande un certain investissement en plus du prix du boitier puisqu'il vous faudra bien évidemment acquérir une carte graphique de dernière génération.Vous ne voulez pas investir dans un extracteur d'air ou un support ventilé et vous n'êtes pas encore prêt à franchir le cap pour un boitier eGPU ou un abonnement à Shadow ... Alors à moins de vous installer dans une chambre froide pour jouer durant cette canicule, votre ordinateur devrait au minimum avoir le droit à un bon coup de bombe dépoussiérante !Rien ne vaut en effet un bon dépoussiérage, à partir du moment où il est réalisé de manière régulière, afin que les saletés ne s'accumulent pas dans votre machine et finissent par, inéluctablement, vous causer des problèmes de surchauffe et des baisses de performances.N'attendez pas la prochaine vague de chaleur pour prendre soin de votre matériel ! Avec quelques petites pressions hebdomadaires de gaz dépoussiérant, ainsi qu'un support ventilé, votre PC portable devrait conserver de bonnes performances et surtout avoir une durée de vie plus longue.