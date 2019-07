🔥 Vente Flash Amazon : Pack amplificateur Wifi Netgear Orbi à 244€ au lieu de 314€

Pack amplificateur Wifi Netgear Orbi en vente flash

Mieux qu'un amplificateur Wifi ou un répéteur Wifi

Les clients Amazon n'ont donc que quelques heures pour se procurer le pack amplificateur Wif Netgear Orbi à 244 euros, soit une remise immédiate de 70 euros par rapport à son prix normal. Le pack est composé d'un routeur et deux relais Wifi qui peuvent couvrir jusqu'à 375 mètres carrés.Le produit est garanti 2 ans de la part du fabricant et vous disposez de la livraison gratuite à domicile.Le système Orbi, qui a été notamment conçu pour vous permettre de profiter d'un Wifi ultra-puissant, remplace le Wifi défaillant de votre box internet à la source et assure un signal Wifi longue portée, plus puissant et plus rapide partout chez vous.L'ensemble de vos appareils se connectent ainsi en Wifi dans votre logement, en simultané et avec des débits performants et stables.Le routeur et le satellite Orbi intègrent un switch ethernet Wifi pour vous permettre de raccorder vos équipements tels que votre TV connectée, box TV, imprimante, consoles de jeu, matériel home cinéma et autres lecteurs multimédias.