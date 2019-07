🔥 Amazon Prime Day : Samsung SSD Interne 860 EVO à prix cassé !

Dernière chance pour faire des affaires

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSi vous n'avez pas encore participé au Prime Day, c'est le moment de vous lâcher. C'est la dernière ligne droite aujourd'hui, alors les différents produits sont aux à coude à coude pour remporter le trophée de la meilleure promotion.Pour acheter les articles qui vous font envie à un prix défiant toute concurrence, il faudra tout de même vous abonner à l'offre Amazon Prime . Elle est gratuite le premier mois et sans engagement. Vous pourrez ainsi bénéficier de toutes les réductions restantes jusqu'à ce soir minuit ainsi que de la livraison accélérée en illimité pendant toute la durée de votre abonnement. Vous aurez également accès à la bibliothèque d'Amazon qui propose un large choix de films, documentaire, livres audio, musique, jeux... de quoi bien vous occuper. Si vous ne souhaitez pas rester abonné par la suite aucun problème, il suffit de résilier l'offre avant la fin de votre premier mois et vous n'aurez rien déboursé.Pour accroître la mémoire de votre PC et rebooster sa réactivité, rien de tel qu'un bon SSD ! Pour être sûr de bien choisir la taille du disque dur interne qu'il vous faut pour le prix que vous souhaitez mettre, jetez un œil à notre mini sélection de ces deux SSD de la marque Samsung. Commençons avec le modèle à la capacité la plus modeste et au prix le plus faible. Leest à 64,90 euros au lieu de 134,99 euros en ce moment sur le site du géant américain. Le disque dur fait donc 2,5 pouces pour une performance de stockage de 500 Go. Il peut atteindre une vitesse de 550Mo/s de lecture séquentielle et de 520Mo/s pour l'écriture séquentielle. Côté interface, on est sur du SATA 6 Go/s. Particulièrement fiable, il peut fonctionner sans problème de 0° à 70° et est garanti pendant 5 ans.Le second modèle est le grand frère du premier. Leest actuellement à 107,94 euros au lieu de 249,99 euros sur Amazon. Une capacité double donc pour ce SSD de 1 To qui vous permettra de stocker un nombre important de fichiers tout en augmentant significativement la puissance de votre ordinateur. On retrouve les mêmes caractéristiques au niveau de la vitesse de lecture séquentielle qui pousse là aussi jusqu'à 550Mo/s tout comme pour la vitesse d'écriture qui est de 520Mo/s. On est également sur un disque SATA 6 Go/s compatible vec SATA 3 Go/s et SATA 1,5 Go/s. La garantie est là aussi de 5 ans, ce qui prouve la solidité du SSD de Samsung.Si vous souhaitez surfer en toute liberté cet été, redonnez à votre ordinateur la fougue de ses jeunes années. Pour cela, ne tardez pas à vous procurer un de ces deux disques SSD au top de leur forme.