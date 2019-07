🔥 Amazon Prime Day : TP-Link 2 prises CPL 2000 Mbps à 61,99€ au lieu de 94€

L'alternative CPL TP-Link

Dernière soirée Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est une réduction de 34% qui vous est proposé pour ce kit de deux prises CPL TP-Link, qui vous permettront de connecter un grand nombre d'appareils dans votre maison. Si votre réseau est défaillant ou que vous ne souhaitez pas que votre logement soit rempli des ondes que génèrent le Wi-Fi, ce kit peut être une bonne alternative. La prise gigogne a l'avantage de ne pas bloquer l'accès aux autres appareils électriques.Grâce aux 2 ports Ethernet Gigabit, vous pourrez connecter votre téléviseur et tous vos appareils à Internet pour profiter des services en ligne. Le TP-Link bénéficie de la technologie MiMo 2x2 pour que la connexion puisse se faire efficacement et tendre vers une belle vitesse sans perte de puissance. Le débit peut atteindre les 2000Mbps ce qui permet donc de transmettre sans problème des vidéos, même en Haute Définition, ainsi que des jeux en ligne. Le kit TP-Link est très simple à utiliser, il suffit de le brancher pour qu'il soit opérationnel. Il n'y a besoin d'aucune manipulation particulière ni d'effectuer d'achat supplémentaire.Plus que quelques heures avant la fin duet de ses réductions incroyables. Si vous n'avez pas encore effectué vos achats, rendez-vous vite sur le site d'Amazon pour vous inscrire au mois d'abonnement offert par le site américain et ainsi bénéficier des dernières promotions. Grâce à votre abonnement, vous pourrez accéder aux services réservés aux membres VIP et profiter de la livraison accélérée. Vous pourrez en plus profiter des ressources en ligne de la bibliothèque d'Amazon qui compte de très bons films et un large choix au rayon musique comme du côté des jeux. Après ce mois offert, vous serez abonné Prime et paierez un forfait de 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. Si ce n'est pas votre souhait, pas de panique, vous pouvez stopper Amazon Prime avant qu'il ne devienne payant en annulant l'offre quelques jours avant la fin de votre mois d'essai.N'hésitez pas à consulter toutes les offres restantes du Prime Day ainsi que les sélections Clubic. Il reste encore des pépites à dévaliser jusqu'à ce soir.