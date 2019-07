🔥 Amazon Prime Day : Echo Dot (3ème génération) à 24,99€ au lieu de 59,99€

Amazon Echo Dot à prix record

Une offre spéciale Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesCet assistant domotique prend la forme d'une enceinte connectée avec un design très réussi. Pour cette "nouvelle" version, Amazon a opté pour une forme ovale et un tissu des plus agréables à l'œil comme au touché. Vous trouverez quatre boutons physiques sur le haut de l'permettant de régler le volume, de couper le microphone et d'utiliser Alexa (lui couper la parole, s'adresser à l'assistant plus rapidement...).Notez aussi la présence d'un bandeau lumineux qui vous renseignera sur l'état de l'enceinte. Il sera bleu si la connexion est opérationnelle, orange si l'appairage est en cours ou rouge si jamais le micro est désactivé. Bref, d'un point de vue esthétique, c'est une réussite.Pour ce qui est des fonctionnalités de cet exemplaire, vous pourrez demander à Alexa de lancer de la musique en passant par des services comme Amazon Music, Spotify et Deezer. Par ailleurs, 90 jours d'accès à Amazon Music Unlimited vous seront offerts via un mail après votre achat. Vous aurez aussi la possibilité de consulter des informations comme la météo et l'actualité en général, programmer des alarmes ainsi que contrôler d'autres appareils connectés. Cerise sur le gâteau, vous pourrez aussi allumer les lumières de votre domicile et régler le thermostat via cette enceinte (uniquement sur des produits compatibles).L'est un assistant qui peut pratiquement tout faire (sauf le café malheureusement...). En effet, vos appels pourront être pris directement depuis l'enceinte. Grâce aux quatre microphones de ce modèle, vous n'aurez aucun mal à vous faire comprendre du moment que vous restez dans la même pièce. Cet Echo Dot peut aussi se connecter à une autre enceinte en passant par le Bluetooth ou bien par un câble audio 3,5 mm. Enfin, vous pouvez compter sur le haut-parleur d'une taille de 41 mm pour restituer un son fidèle et détaillé. Il vous faudra un abonnement Amazon Prime pour profiter de cette offre, si vous n'en avez pas encore, vous pouvez activer un mois gratuit et sans engagement Ainsi, l'd'Amazon est bien plus qu'un simple gadget puisqu'il vous rendra la vie plus simple au quotidien grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Doté de matériaux de qualité, d'une utilisation simple et compatible avec Alexa, ce modèle a tout bon ! Le site américain spécialisé dans la vente en ligne offre au passage la livraison à votre domicile et la garantie est valable pendant un an.