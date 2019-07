🔥 Amazon Prime Day : Huawei MediaPad T3 10 Tablette 9.6" (16 Go, 2 Go de RAM) avec film de protection écran à 104,99 € au lieu de 139,99€

Promotion Prime Day Amazon

Huawei MediaPad T3 10" en réduction

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesComme mentionné en en-tête de l'article, la tablette10 est proposée sur Amazon au tarif de 104,99 euros ; soit 25% de remise immédiate pour le Prime Day. Vous avez jusqu'à ce mardi 16 juillet 2019 inclus pour bénéficier de l'offre promotionnelle et la livraison à domicile est gratuite pour toute commande de la tablette dans le cadre de cette vente flash.La10" dispose d'un design ultra-fin tout en métal. La tablette est équipée d'une batterie de 4 800 mAh, d'un écran tactile HD de 9,6 pouces (résolution 1280x800), d'un espace de stockage de 16 Go, de 2 Go de mémoire RAM, d'un processeur Qualcomm MSM8917 Quad-Core et du système d'exploitation Android 7.0. Enfin, l'appareil peut lire différents formats de vidéo, comme : 3gp, mp4, webm, mkv, ts, 3g2, mov, avi, flv, m4v, et divx.Garantie 2 ans, la tablette est fournie avec un film de protection écran.