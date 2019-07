🔥 Amazon Prime Day : -100€ sur les écouteurs Intra Bose QuietComfort 20 !

Une économie réalisée de 100 euros

Une paire d'écouteurs idéale pour iPod, iPhone et iPad

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur la plateforme Amazon France qu'il faudra se rendre pour acheter les écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit Bose QuietComfort 20 à 149€, soit 100 euros de remise immédiate par rapport au prix initial. Cette offre promotionnelle est réservée exclusivement aux membres Prime du site marchand et est valable jusqu'à ce mardi 16 juillet 2019. Pour les non-adhérents, vous pouvez souscrire au programme en cliquant ici et vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment.Compatible Apple (appareils iPod, iPhone et iPad), la paire d'écouteurs QuietComfort 20 dispose de la technologie Bose de réduction de bruit qui vous permet de savourer pleinement votre musique. Une simple pression sur une touche suffit à activer le mode Aware, qui laisse filtrer les bruits ambiants. Les écouteurs possèdent une télécommande et un microphone intégrés pour gérer votre musique et vos appels.Garanti 2 ans, l'accessoire auditif est fourni avec 3 paires d'embouts StayHear+ (tailles S, M, L), un clip de fixation, une batterie lithium-ion rechargeable (intégrée), un câble de recharge USB et un étui de transport.