🔥 Amazon Prime Day : 3 batteries externes Aukey en promotion !

Aukey Batterie Externe 20 000 mAh à 19,99€ au lieu de 26,49€

Aukey Batterie Externe 10 000mAh à 18,99€ au lieu de 25,99€

Aukey Batterie Externe 5 000 mAh à 8,99€ au lieu de 12,99€

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesEt l'on débute cette petite sélection spéciale Aukey avec une powerbank version XXL. Cette batterie externe 20 000 mAh disposant de deux ports USB est en effet disponible pour 19,99 euros au lieu de 26,49 euros habituellement en utilisant le code de réduction. Il vous suffira de l'utiliser au moment de la validation de votre panier pour bénéficier de la ristourne.Cette batterie externe, que vous pourrez recharger avec un câble micro USB classique, ou bien un câble d'iPhone, dispose de la technologie AiPower qui lui permet d'ajuster au mieux le courant délivré aux appareils en charge, et ainsi éviter tous risques, notamment ceux liés à la surcharge et à la surchauffe. Pour ne rien gâcher, ce produit est garanti deux ans.Second produit à récupérer à petit prix chez Aukey, une batterie externe de 10 000 mAh qui voit son prix passer de 25,99 euros à 18,99 euros en utilisant le code de réduction. Sobre et compacte, cette batterie pourra très facilement vous accompagner durant vos déplacements, pour que votre mobile ou votre tablette ne manque jamais d'énergie.Côté pratique, cette batterie possède deux port USB, dont un port USB-C à 5V 3A pour recharger tous vos appareils USB-C sans aucuns soucis. Cette batterie externe dispose aussi de la technologie AiPower pour protéger vos appareils en charge, et s'avère aussi garanti 24 mois.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesEt l'on termine cette sélection avec une dernière batterie externe, la plus petit de toute, qui dispose d'une capacité de 5 000 mAh. En utilisant le code de réduction, vous pourrez faire baisser son prix de 12,99 à 8,99 euros. Comme les deux batteries précédentes, ce modèle dispose de la technologie AiPower et de la garantie deux ans.Outre les habituels dispositifs de sécurité, permettant d'éviter le surcharge, la surchauffe ou l'apport excessif de courant aux appareils en charge, cette batterie externe dispose aussi d'un mode courant faible qui permet de distribuer un courant adapté aux petits appareils, tels que les écouteurs sans fils ou les trackers fitness.Retrouvez toutes les meilleures offres des Prime Days d'Amazon sur Clubic en vous rendant sur la page qui leur est dédiée. Pour vous y rendre, rien de bien compliqué, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.