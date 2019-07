🔥 Amazon Prime Day : Samsung Galaxy S10E à 459€ (-40%)

Samsung Galaxy S10e à prix choc

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLeest l'une des vedettes des Prime Days, ces journées réservées aux membres Amazon Prime qui bénéficient d'importantes réductions sur des dizaines de produits, notamment tech.Ce smartphone est l'appareil le plus abordable de la gamme Galaxy S10 dévoilée par le constructeur coréen en début d'année. Il partage avec ces grands frères l'essentiel (d'où le -) de ses caractéristiques techniques, à savoir un écran AMOLED d'une taille de 5,8 pouces, d'un processeur Exynos 9820 et de 6 Go de mémoire vive. Une fiche technique impressionnante qui vous permettra d'utiliser n'importe quelle application au quotidien, sans latences.Concernant la partie photo, le Galaxy S10e embarque deux capteurs au dos, l'un principal de 12 mégapixels et l'autre dédié au zoom optique 2x de 16 mégapixels. Il permet de prendre des photos de jour comme de nuit, grâce à des modes permettant la prise de vue en basse lumière, ainsi que le mode portrait, très prisé aujourd'hui avec l'indispensable effet de flou d'arrière-plan pour sublimer vos proches.Le tout est supporté par une très large batterie de 3100 mAh , qui offre une journée d'utilisation polyvalente, voire plus encore selon les applications que vous utilisez. Pour ne jamais tomber à court de batterie, il dispose comme tout bon smartphone de la recharge sans-fil. Posez le sur une base dédiée et continuez vos activités pendant que votre S10e charge tranquillement, prêt à vous accompagner pour une nouvelle journée.Le Samsung Galaxy S10e est accompagné durant ces deux jours d'une réduction de 40% et est disponible à un prix exceptionnel de 459€ seulement. N'attendez pas trop longtemps pour mettre la main sur ce smartphone d'exception !