🔥 Amazon Prime Day : Moulinex Robot Cuiseur Multifonction Companion à 399€ au lieu de 599,99€

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur la plateforme Amazon qu'il faudra se rendre pour acquérir lede la marque Moulinex au tarif de 399€ ; soit 200 euros de remise immédiate par rapport à son prix initial. Il s'agit d'une offre exclusive Prime, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter d' un mois gratuit sans engagement L'appareil est fourni avec un panier vapeur d'une contenance de 2 litres, un batteur, un couteau pour concasser, un mélangeur et un goupillon.En ce qui concerne la livraison, cette dernière est gratuite à domicile ou en point relais, en fonction de vos disponibilités.Avec ses 6 programmes automatiques ou son mode manuel et ses accessoires performants, le robot Companion a beaucoup de fonctionnalités ; comme : cuire, mijoter, cuire à la vapeur, rissoler, mélanger ou encore pétrir... sans besoin de surveiller la programmation.Le robot est équipé d'un grand bol de 4,5 litres permettant la préparation de repas pour 6 à 8 personnes environ. Il dispose aussi de 12 vitesses, d'une température variant de 30°C à 130°C, d'un temps de préparation de 5 secondes à 2 heures et d'une fonction maintien au chaud 45 minutes. Enfin, vous bénéficiez de 100 recettes d'entrées, plats et desserts pour des combinaisons de repas variés, pour satisfaire toutes vos envies.