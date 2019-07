🔥 Amazon Prime Day : Honor 8X à moins de 200€

Honor 8X : aussi abordable qu'efficace

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Faites lui honneur

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesCe milieu de gamme a vraiment tout pour plaire. En effet, si vous ne voulez pas détruire votre budget du mois mais acquérir également un mobile de qualité au passage, alors le Honor 8X est destiné à vous convaincre. En plus de son petit prix, le smartphone du fabricant chinois embarque un écran 6.5 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Vous pourrez donc admirer une dalle de qualité qui mettra vos vidéos ou encore vos photos en valeur.Pour le reste, c'est un processeur Hisilicon Kirin 710 qui est à l'oeuvre. Il est accompagné par 4 Go de RAM ainsi qu'une mémoire interne de 64 Go. Dans l'ensemble, les'en sort avec les honneurs au niveau de ses performances. Il tient sans la moindre difficulté lors des longues séquences de jeu et n'a aucun mal à faire tourner plusieurs applications en même temps. De plus, le son qui sort du haut-parleur est relativement clair et détaillé.Passons à présent à la partie photo puisque leest équipé d'un capteur 20 mégapixels capable d'enregistrer des clips en 4K. Les selfies seront aussi de qualité grâce au capteur 16 mégapixels placés sur la partie frontale du mobile. Pour ce qui est de la batterie 3750 mAh, elle permet au smartphone de tenir pendant une journée et demi même en usage intensif. Ce domaine est vraiment la qualité majeure de l'appareil.Il faut bien l'admettre, l'est absolument idéal pour les utilisateurs qui ne peuvent pas claquer 500€ dans un smartphone mais qui veulent tout de même profiter de performances honorables. Ainsi, ce mobile signé Honor ne déçoit pas et peut se targuer d'afficher une autonomie gargantuesque et un écran superbe. N'oublions pas non plus de souligner un design brillant du plus bel effet. Comme toujours avec Amazon, la livraison est gratuite en France métropolitaine et le paiement peut être effectué en quatre fois.Attention car l'ne dure que les 15 et 16 juillet. Vous allez donc devoir vous dépêcher pour découvrir toutes les promotions mises en ligne lors de ces deux journées. Restez bien connecté sur Clubic pour ne rien rater.