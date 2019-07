🔥 Amazon Prime Day : Call of Duty: Black Ops 4 + Calling Card à 19,90€ au lieu de 69,99€

Call of Duty : Black ops 4

Une belle promotion pour le Prime day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesIl faut bien l'admettre,etont surpris leur monde avec ce. Sorti en octobre 2018, cet épisode laissait tomber pour la toute première fois dans l'histoire de la licence le traditionnel mode solo. Ainsi, si vous décidez d'acheter l'opus dont il est question dans cet article, attendez-vous à une expérience exclusivement connectée et aux matchs à mort ultra nerveux qui sont si chers à la saga depuis sa naissance.Ainsi, le multijoueur classique s'est nettement étoffé avec la présence d'un paquet de cartes mais aussi de plusieurs modes variés.a aussi mis l'accent sur les zombies avec une action se déroulant principalement à bord du célèbre Titanic. À l'instar des précédents épisodes, vous devrez coopérer avec d'autres joueurs pour survivre aux hordes de monstres qui s'abattront sur vous et votre escouade. Il y en a pour tout le monde avec une difficulté qui pourra varier en fonction du sous-mode sélectionné dans cette partie Zombies.Cependant, la véritable nouveauté de cevient surtout de son mode battle royale intitulé Blackout. Il regroupe entre 80 et 100 joueurs. Ici, vous retrouverez la formule qui a fait le succès de Fortnite et ses concurrents. Au fil des minutes qui passent, la taille de la carte se réduit et le dernier survivant (ou équipe en vie) remporte la partie. Simple, efficace; soit un mode qui se mélange parfaitement avec la formule Call of Duty.Bref, vous l'aurez compris, ces'adresse aux joueurs qui veulent profiter d'une expérience connectée optimale ! Pour ce qui est des quelques modalités à connaître, il est juste bon de savoir que la livraison est gratuite en France métropolitaine. Dépêchez-vous car l'événement Prime Day ne dure que les 15 et 16 juillet 2019. Si vous désirez vous emparer de cet épisode, vous n'avez que quelques heures !Restez bien connecté sur Clubic afin de découvrir toutes les promotions valables lors de cet