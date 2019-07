🔥 Prime Day : PS4 Slim 500 Go F noir à 271€ au lieu de 299,99€

Ps4 Slim 500 Go

Promo Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour les2019 est l'année idéale pour vous lancer sur la console de Sony. En effet, la machine est devenue de plus en plus abordable au fil des années et son catalogue est peuplé de titres déjà légendaires commeou encore. Ainsi, ce pack proposé à prix réduit sur Amazon tombe vraiment à pic. Si son contenu est pour le moins basique, il est idéal pour découvrir lasans vous ruiner. De plus, la livraison est offerte en France métropolitaine et vous pouvez payer en quatre fois si vous le désirez. Si vous ne disposez pas encore de l'abonnement Prime pour profiter de cette offre et toutes les autres, vous pouvez activez votre essai gratuit Le bundle en question comprend une consoleéquipée d'un disque dur d'une capacité de 500 Go. Une manette Dualshock 4 est bien évidemment du voyage et vous trouverez tous les câbles nécessaires (HDMI, alimentation...) pour utiliser la machine. Malheureusement, aucun jeu n'a été inclus dans cette offre. N'hésitez donc pas à parcourir les sites spécialisés dans la vente en ligne afin de dégoter les meilleurs titres à petit prix (pour cela, vous pouvez consulter notre sélection des jeux à ne pas manquer sur).Ce pack propose donc la PS4 la plus fine et la plus légère du marché. Elle est tout de même compatible avec la technologie HDR sur une multitude de jeux. Si vous ne pouvez pas acheter directement un ou plusieurs blockbusters, des free-to-play sont en accès libre sur le PlayStation Store. Par exemple, le très populaire Fortnite est téléchargeable sans frais additionnels. Attention car certains jeux en ligne nécessitent un abonnement actif au PlayStation Plus (59,99€ par an). Vous pouvez aussi utiliser le streaming via le service PlayStation Now pour accéder en illimité à un catalogue de plusieurs centaines de softs (moyennant un abonnement bien entendu).Concluons en disant que cetteest sans doute la console la plus complète à ce jour. Avec ses fonctionnalités multimédia, ses jeux variés qui vont de la grosse exclusivité jusqu'au petit titre indépendant ou encore grâce à sa prise en main immédiate et limpide, la machine de Sony a tout pour plaire. De plus, l'avenir sera beau suravec des productions très attendues commeou encoreL'est toujours d'actualité et la rédaction de Clubic est mobilisée pour partager les meilleurs bons plans du moment sur ces deux jours. Repassez donc nous voir fréquemment pour en bénéficier.