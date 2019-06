🔥 Bon plan : aspirateur robot InLife i7 à 89,99€ au lieu de 190€ !

Pourquoi Clubic recommande cet aspirateur robot ?

Un prix très abordable pour un aspirateur robot

pour un aspirateur robot 5 modes de nettoyage différents

différents Un aspirateur intelligent (système anti-chute, recharge automatique)

100€ d'économies pour l'aspirateur robot InLife i7

Finie la corvée d'aspirer !

Si vous cherchez à investir dans un aspirateur robot, le i7 de chezest à. Sachant qu'il est habituellement commercialisé à 190€, vous réalisez une belle économie de 100€. Afin d'obtenir le tarif indiqué, il fautvisible sur la page produit. La remise se fait alors automatiquement après avoir ajouté le produit au panier. L'offre promotionnelle prend fin ceÀ l'heure où l'on rédige cet article, il ne reste que quelques exemplaires en stock.Dans la vie de tous les jours, il n'est pas facile d'accorder du temps aux tâches ménagères. C'est là qu'intervient la machine et en particulier le InLife i7.Equipé de deux brosses latérales, d'un rouleau et d'un filtre HEPA, cet aspirateur robot va parcourir votre foyer dans les tous les recoins pour chasser cette satanée poussière. Il suffit alors de lancer un programme souhaité depuis la base ou par le biais de la télécommande fournie.D'une puissance de 20W, l'aspirateur robot dispose d'un bac de 0,4 L et d'une autonomie de 80 minutes. Idéal pour les appartements ou les petites maisons (environ 90m2), le InLife i7 pourra nettoyer toutes les surfaces de votre domicile. Et en cas de besoin, il retourne à sa base de recharge automatiquement avant de finir le travail.D'autres aspirateurs robots moins chers ou plus performants sont disponibles sur le marché.