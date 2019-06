🔥 Bon plan : Asus ZenBook en promo chez Amazon

Poids plume

Découvrez les Asus ZenBook en promotion chez Amazon

Comme vous l'avez sans doute deviné, lesseront à l'honneur de cette sélection. Nous sommes allés les dénicher du côté d' Amazon . Ces ordinateurs portables ont la particularité d'être extrêmement fins et donc facilement transportables. Pourtant, cela ne les empêche pas d'embarquer des composants de qualité et de fournir des performances de haute volée. Bref, il s'agit d'appareils impeccables pour travailler et (surtout) jouer.Dans la liste qui va suivre, vous trouverez uniquement deux modèles de chez Asus. Cependant, nous allons bien évidemment détailler leurs spécificités techniques pour vous. Puisque nous sommes chez, sachez que vous pourrez payer en quatre fois histoire de ne pas débourser trop d'argent en une seule fois. Le géant américain de la vente en ligne vous offrira les frais qui auraient dû s'appliquer. Nous vous encourageons comme toujours à lire les modalités sur la page de ces deux ordinateurs.Tout d'abord, débutons avec. Il possède un écran 13,3 pouces avec une définition full HD. Il est composé d'un processeur Intel Core i7-8565U à 1,8 GHz, d'une carte graphique Nvidia GeForce MX 150, de 8 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. Il embarque aussi un port HDMI, un USB 2.0 et deux USB 3.0. Ce modèle utilise le système d'exploitation Windows 10 64 bits. Au rayon des fonctionnalités, vous pourrez par exemple changer le pad tactile en un clavier numérique. La garantie constructeur est valable pendant deux ans.Enfin, évoquons. Cet exemplaire est composé d'un écran full HD 15,6 pouces avec des bords ultra fins. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Intel Core i7-8565U à 4,6 GHz, une carte graphique Nvidia GeForce GTX1050, 16 Go de RAM et un SSD d'une capacité de 512 Go. Sa batterie peut tenir facilement pendant 17 heures d'après le constructeur. Un port HDMI et un port USB 3.0 seront à votre disposition. Cet exemplaire possède une garantie constructeur de deux ans.Faites vous plaisir !