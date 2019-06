⚡ Bon plan : SSD interne sata III 2.5" PNY 960 Go à 89,90€

20% de remise immédiate sur le CS900 de PNY

Envie de vous procurer un SSD interne pour étendre la capacité de stockage de votre ordinateur ? On a déniché une bonne affaire pour vous.Le PNY CS900 de 960 Go fait l'objet d'une réduction intéressante chez Amazon France. Vendu normalement à 111,99 €, le SSD interne voit son prix baisser à 89,90 € ;(soit 20%).Attention, à l'heure où l'on écrit ces lignes, il ne reste que quelques stocks disponibles mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. Alors un conseil : ne tardez pas trop pour en profiter !Pour la livraison, il est conseillé d'envoyer le produit à votre domicile puisque les frais de port sont gratuits à partir de 25 € d'achats sur le site marchand. Ou alors, vous pouvez également choisir la livraison dans un point relais.Comme la plupart des SSD, ce modèle PNY CS900 adopte le format 2,5 pouces. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur, l'appareil propose une vitesse de lecture théorique à 550 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 515 Mo/s. Il bénéficie d'ailleurs d'une conception assez solide pour résister aux chocs, ce qui est permet de conserver les données stockées en toute sécurité, et surtout de manière prolongée.Simple à installer, le SSD interne est bien sûr fourni avec des instructions pour configurer l'appareil pour chacune de ses étapes. Enfin, le produit dispose d'une garantie constructeur de 3 ans.