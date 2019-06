⚡ Bon plan : Kindle en promo à 69,99€ au lieu de 79,99€

Raconte-moi une histoire...

Des heures de lecture devant vous !

C'est bien évidemment le géant Amazon qui a cassé le prix de sa liseuse . Ce modèle très récent embarque plusieurs nouveautés comme l'éclairage frontal réglable qui apporte un maximum de confort même lors de longues sessions de lecture. Ainsi, vous n'observerez pas le moindre reflet même lorsque la tablette est exposée au soleil. D'autres fonctionnalités sont de la partie comme le fait de pouvoir surligner les mots, chercher leur définition, les traduire ou même modifier la taille du texte.Dans votre bibliothèque digitale, vous pourrez accueillir des milliers de livres et les lire quand bon vous semble. Si vous êtes membre premium, vous bénéficierez d'un accès illimité vers plus de 1000 ouvrages. Enfin, sachez aussi que la batterie peut tenir facilement pendant une semaine avec une seule charge. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer.Si la lecture n'est pas votre truc, vous pouvez dès maintenant profiter du premier mois d'abonnement gratuit àen vous rendant à cette adresse . Ce service permet d'accéder à plus de 350 000 livres audio et podcasts différents.