⚡ Bon plan : carte micro SD Sandisk 128 Go à 17,56€

55% de remise immédiate pour la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra

À lire aussi : Stockage en ligne - Cloud, notre comparatif

Pourquoi Clubic recommande la carte micro SD Sandisk 128 Go ?

Vitesse de lecture allant jusqu'à 100 Mo/s

Classe de vitesse UHS U1 et Classe 10 pour l'enregistrement et la lecture vidéo Full HD

Idéale pour les smartphones et tablettes Android

Une polyvalence à toute épreuve

Vendue habituellement à 38,99 €,Vous faites donc une belle économie de plus 21 €.La réduction est très intéressante puisque la carte mémoire est moins chère que la version de 64 Go.La promotion mentionnée dans ce post peut être temporaire et peut ne plus être valable après la date de publication de l'article. Comme vous l'aurez compris, il est conseillé de ne pas trop tarder pour pouvoir en profiter.Idéale pour les smartphones et tablettes Android, la carte homologuée A1 charge les applications plus rapidement pour une meilleure expérience sur smartphone. Avec une mémoire de 128 Go, vous possédez la capacité nécessaire pour prendre davantage de photos et de la vidéo Full HD. Conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles, la carte microSD SanDisk Ultra résiste à l'eau, aux températures extrêmes, aux chocs et aux rayons X. La carte microSD est aussi homologuée Classe 10 pour l'enregistrement de vidéo Full HD et possède une garantie de 10 ans.Plus deClubic :