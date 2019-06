⚡ Bon plan : Huawei P20 lite à 172€ au lieu de 220€

Moins de 180€ pour le Huawei P20 Lite

Les caractéristiques du Huawei P20 Lite

Voici une nouvelle promotion intéressante sur l'un des smartphones les plus populaires du constructeur Huawei : le P20 Lite. C'est au prix de 172€ euros qu'on pourra l'obtenir, sur la plateforme Amazon.L'appareil est vendu dans sa version européenne et est disponible en deux coloris au choix : noir ou bleu.Cette offre est bien évidemment temporaire. Il ne faudra donc pas trop tarder pour pouvoir bénéficier de ce bon plan.Le P20 Lite de chez Huawei dispose notamment d'un double capteur photo de 16MP + 2MP, d'un écran FullViewFHD+ de 5,84 pouces (pour une résolution de 2280 x 1080 pixels), du processeur HiSilicon Kirin 659 Octo-Core, d'une batterie de 3000mAh (pour une autonomie plus longue et une recharge plus rapide), d'une reconnaissance faciale rapide en temps réel, d'une connectique USB Type-C et d'une double Nano SIM.Tournant sous le système d'exploitation Android 8.0 Oreo, le smartphone est équipé de 4 Go de mémoire RAM et de 64 Go d'espace de stockage.Enfin, la garantie constructeur est de deux ans.