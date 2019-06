🔥 Bon plan : le prix du Fire Stick TV en baisse à 29,99€

Un des concurrents du fameux Chromecast de Google

À lire aussi : Box Android Tv, notre comparatif

Le Fire Stick TV d'Amazon sous la barre des 30 €

À l'instar du célèbre Chromecast de Google, le Fire TV Stick d' Amazon dispose des mêmes fonctionnalités que son concurrent. Avec le Fire TV Stick, vous pouvez accéder facilement au contenu de Prime Video, Netflix et à plus de 4 000 applis et jeux.La clé multimédia est livrée avec une télécommande qui vous permet de contrôler et lire facilement tout le contenu que vous voulez ; un câble d'alimentation ; deux piles AAA pour votre télécommande et une rallonge HDMI.Côté utilisation, il suffit simplement de brancher votre Fire TV Stick et vous pouvez commencer à l'utiliser en quelques minutes.Enfin, profitez d'un streaming rapide et fluide avec un processeur quadricoeur, un espace de stockage de 8 Go et 1 Go de mémoire pour les applis et les jeux.Dans le cadre d'une vente flash, Amazon propose son Fire TV Stick à 29,99 € au lieu de 39,99 € ; ce qui fait une remise immédiate de 10 €. Concernant cette offre promotionnelle, nous n'avons aucune information à propos de la fin de la vente flash. On vous conseille donc de l'acquérir tout de suite si vous êtes intéressés.L'interface sur votre Fire TV Stick est disponible dans les langues suivantes : français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.Plus deClubic :