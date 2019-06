⚡ Bon plan : enceinte ultra portable JBL Go 2 à 26,99€ seulement

Une enceinte compacte pour un son de qualité

L'enceinte ultra-portable par excellence

La JBL Go 2 est une toute petite enceinte. Du haut de ses 7.1 cm et de son poids de 184 g, son format compact est très appréciable puisqu'il permet à l'enceinte de vous suivre partout où vous allez. Évidemment, sa puissance reste limitée à 3.1 W très exactement, mais JBL a su ici apporter sa signature sonore en nous offrant une très bonne qualité audio avec une réponse en fréquence de 180 Hz à 20 kHz.Dotée d'une connectivité Bluetooth 4.1, cette enceinte JBL se connecte aisément à tout smartphone, tablette ou autres équipements disposant du Bluetooth. L'autonomie de sa batterie reste assez raisonnable vu la compacité de l'objet, jusqu'à 5 heures de lecture continue selon le volume à l'utilisation. Son temps de recharge par USB est lui aussi assez contenu, 2.5 heures pour disposer d'une batterie pleinement chargée.Enfin, l'enceinte ultra-portable JBL Go 2 est certainement l'un des partenaires idéales pour partir en vacances, petite et légère, elle est également parfaitement étanche et vous accompagnera donc sans aucun souci sur la plage, au bord de la piscine à vagues ou du jacuzzi !Cette enceinte est proposée aujourd'hui à seulement 26.99 € sur Amazon, toutefois, vous devrez faire attention à la couleur choisie, car cette promotion n'est disponible que sur certaines couleurs tel que noir, gris, orange, rouge et bleu foncé !