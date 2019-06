⚡ Bon plan : clavier gaming RGB Corsair Strafe à moins de 100€

Corsair STRAFE RGB : mécanique et silencieux !

Le plein de fonctionnalités

Proposant plusieurs modèles de claviers gamers haut de gamme , Corsair a su au fil des années se faire une place de choix dans le monde du gaming grâce à du matériel robuste et profitant de grande qualité de finition. C'est justement le cas de ce clavier STRAFE RGB qui dispose d'ailleurs d'un solide argument en sa faveur : ses switches Cherry MX Silent et leur technologie de réduction de bruit brevetée qui permet à ce clavier mécanique d'être bien moins bruyant que la plupart des autres modèles équipés de switches différents !Évidemment, ce clavier signé Corsair ne serait pas un vrai périphérique gamer s'il ne disposait de pléthores de fonctionnalités. Ici on retrouve un rétroéclairage RVB multicolore avec des possibilités de personnalisation quasiment illimitées ainsi que des touches entièrement programmables grâce à l'excellent logiciel iCUE, mis au point par Corsair.Le clavier STRAFE RGB de Corsair est également muni d'un port USB passe-câble, ce qui est bien pratique par exemple pour y connecter une souris sans-fil ! Enfin, vous n'aurez aucun souci à vous faire durant vos sessions de jeu : le STRAFE RGB est en effet un clavier 100 % antighosting -- ce qui signifie que vous pouvez presser l'intégralité de ses 104 touches simultanément sans que cela ne pose de problème de reconnaissance par l'ordinateur.Petit plus assez sympathique : le bundle de ce clavier contient des jeux de touches FPS et MOBA (profilés avec revêtement antidérapant), ainsi qu'un large repose-poignet amovible !