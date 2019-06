🔥 Bon plan : Casque de réalité virtuelle Oculus Quest All-in-one 64Go à 449€

Plongez dans l'expérience

Le virtuel n'aura jamais semblé aussi réel

Une fois encore, c'est Amazon qui s'occupe de cette promotion. Rappelons que l'n'a pas besoin de câbles ni même d'un ordinateur pour fonctionner. Vous devrez uniquement passer par une application de votre smartphone pour paramétrer le casque. Il est ainsi très facile à configurer et embarque la technologie de suivi Oculus Insight afin de capter tous vos mouvements pour les retranscrire dans le jeu.Dans ce bundle, vous trouverez aussi deux manettes Touch qui apporteront toujours plus de précision à vos déplacements. Ce modèle 64 Go vous permettra de stocker de nombreux jeux parmi un catalogue très fourni. Les excellentset bien d'autres seront ainsi accessibles.La livraison est gratuite en France métropolitaine et vous pouvez aussi payer en quatre fois, soit 114,77€ par échéance.