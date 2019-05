🔥 La Nintendo Switch au plus bas prix chez Amazon !

C'est le moment de Switcher

Équipé pour jouer

La Nintendo Switch a rarement été aussi abordable depuis son lancement en mars 2017. Nous devons cette réduction à Amazon qui propose donc ce pack qui embarque la console avec ses Joy-Con rouge et bleu néon. C'est tout ce que vous trouverez dans ce bundle en plus du dock et d'un câble HDMI pour relier la console à votre télévision. Un support pour les Joy-Con et deux dragonnes sont également de la partie.Vous aurez donc tout l'équipement nécessaire pour commencer à jouer. Des jeux free-to-play sont téléchargeables gratuitement sur l'eShop (certains peuvent nécessiter un abonnement au Nintendo Switch Online), des démos sont également accessibles et un large catalogue de titres variés vous ouvrira ses portes. De plus, des grosses sorties arrivent en 2019 commeou encoreAmazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine. Vous pouvez aussi payer en quatre fois, soit 69,01€ par mensualité.