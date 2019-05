Super Mario Maker 2 : un mode multi et histoire en vue !

Une histoire totalement inédite

C'est toujours mieux à plusieurs

Ainsi, un mode solo sera à l'honneur de ce. Le joueur incarnera le célèbre plombier moustachu et devra terminer une série de niveaux dans le but de reconstruire le château de la princesse Peach. Il va donc falloir récupérer des pièces pour débloquer des éléments et des personnages pourront même nous donner des quêtes secondaires à accomplir. Plus de 100 stages originaux seront de la partie.La création reste bien évidemment le cœur du jeu et le multijoueur s'est aussi invité à la fête. Il sera possible de créer puis de jouer à un niveau avec ses amis en local. Au programme, de la coopération, mais aussi de la compétition via un mode versus. Pour jouer à plusieurs, tout le monde devra se trouver dans une même pièce avec une Switch et un exemplaire de. Seul l'hôte de la partie aura besoin d'une connexion internet.Bien entendu, les nouveautés ne s'arrêtent pas là puisque nous pourrons par exemple sélectionner le stylepour concevoir un niveau. Pour tout savoir sur le jeu, n'hésitez pas à visionner le Nintendo Direct en bas de cet article., en attendant il est disponible en précommande sur Amazon à 49,99€.