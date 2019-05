⚡ Bon plan Amazon : SSD Crucial 240 Go à 29,90€

Faites de la place !

Vitesse garantie

Une fois de plus, c'est Amazon qui nous propose cette promotion. Comme vous l'avez sans doute bien compris, il s'agit donc d'un SSD interne avec une capacité de stockage de 240 Go. Sa taille est de 2,5 pouces et il possède une interface SATA 6.0 Gb/s. Cet exemplaire est avant tout pensé pour les ordinateurs portables.Ainsi, il permettra à votre PC de démarrer plus rapidement et le temps de chargement avant l'ouverture d'un fichier sera bien plus court. En gros, votre ordinateur sera très plus réactif dans toutes les tâches que vous lui demanderez d'accomplir. L'autonomie de votre machine sera aussi boostée grâce à cePour terminer, attardons nous sur la vitesse de lecture séquentielle qui peut atteindre 540 Mo/s. Concernant la vitesse d'écriture séquentielle, elle est estimée à 500 Mo/s. Ces données sont valables pour tous les fichiers.Comme bien souvent, la livraison est gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Autre bonne nouvelle, la garantie est valable pour une durée de trois ans sur ce produit.