⚡ Bon plan Amazon : Le casque JBL E45BT à 70,83€ au lieu de 99,99€

Fumer le calumet de la paix avec Apple est une affaire rentable pour Qualcomm... mais aussi pour ses principaux cadres, révèle un document émanant de la SEC (Securities and Exchange Commission, l’organisme américain chargé de superviser les marchés financiers). On y apprend que plusieurs haut-responsables de la firme, et notamment son CEO, ont reçu d'importants bonus en Bourse pour avoir signé l'accord de réconciliation avec la marque à la pomme.