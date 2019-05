⚡ Bon plan Amazon : souris bluetooth MX anywhere à 54,10€

La petite souris se faufile partout

Une souris intuitive

Nous retrouvons le géant Amazon à l'origine de ce bon plan. Cette souris est effectivement très pratique puisqu'elle fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces (comme le verre) sans avoir besoin d'un tapis grâce à sa technologie de suivi Darkfield. De plus, sa roulette à défilement rapide peut être paramétrée comme bon vous semble très facilement.Vous n'aurez ainsi aucun mal à faire défiler les pages web et les longs documents.Ce modèle est également très agréable à prendre en main grâce à son design compact. La souris peut associer jusqu'à trois dispositifs différents et vous pourrez basculer de l'un à l'autre par la simple pression d'un bouton. Enfin, son autonomie est aussi une véritable force puisque la recharger pendant quatre minutes vous permettra de la faire fonctionner pendant une journée entière.La livraison est gratuite en France métropolitaine.