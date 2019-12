🔥 Où acheter le Huawei P30 au meilleur prix ?

Le meilleur prix : c'est chez Amazon !

Huawei P30 : la rédac' in love !

Un écran OLED de 6,1 pouces affichant une définition de 2340 x 1080 pixels, couvrant environ 85,8% de la face avant

Un SoC : Kirin 980 (7 nm)

8 Go de mémoire vive

128 Go de stockage interne (extensible jusqu'à 256 Go via NM Card)

Une batterie de 3 650 mAh

3 capteurs photo dorsaux : 40 MP (f/1.8) équivalent 27 mm + 8 MP (f/2.4) télé-objectif équivalent 80 mm + 16 MP (f/2.2) ultra grand-angle équivalent 17 mm

1 capteur photo en façade : 32 MP (f/2.0)

Un capteur d'empreintes sous l'écran !

Côté tarif, il faut bien se l'avouer, Amazon propose bien souvent des tarifs en-dessous de ses principaux concurrents. Une nouvelle fois, le géant américain devance la concurrence et propose le Huawei P30 à 470€, de plus la livraison est gratuite.Disons le clairement, le Huawei P30 ne nous a pas laissé indifférent loin de là. Avec un design de plus séduisant et des caractéristiques techniques impressionnants, ce Huawei P30 a (vraiment !) tout pour plaire.Pour rappel, le, c'est :Retrouvez notre test complet juste ici : "Test Huawei P30 : le petit format aussi impressionnant que le grand"