🔥 Bon Plan : Sandisk Clé USB 3.1 Type-C 64 go à 20,99€ au lieu de 27,99€

Pour toutes les générations

Une gestion avancée avec votre mobile

Cette clé USB peut facilement s'adapter à tous les appareils auxquels elle devra se connecter. En effet, il s'agit d'un modèle réversible qui passe de l'USB Type-A à l'USB Type-C en un clin d'œil. Vous pourrez aussi profiter d'un transfert haut débit avec une vitesse USB 3.1 qui vous permettra de libérer un maximum d'espace sur votre ordinateur mais aussi sur votre smartphone ou même votre tablette.Afin de gérer vos fichiers de la manière la plus efficace possible, vous pourrez télécharger l'applicationsur votre appareil Android. Cela vous permettra de visionner vos données sauvegardées et d'effectuer une consultation détaillée. L'exemplaire évoqué dans ce bon plan possède 64 Go d'espace de stockage mais il existe d'autres modèles allant de 16 à 256 Go.La livraison en France métropolitaine vous sera facturée 4,99€.