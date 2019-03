🔥 Bon Plan : Manette sans fil pour Xbox One + code Gears of War 4 à 34,99€ au lieu de 59,99€

La meilleure manette au monde !

À la guerre comme à la Gears

Dans cette promotion mise en ligne par Amazon, vous pourrez donc vous procurer une. Cette dernière peut bien évidemment être utilisée sur la console de Microsoft mais aussi sur PC, tablettes et smartphones. Elle peut donc vous être utile même si vous ne possédez pas la fameuse Xbox One. Le controller embarque une prise casque 3,5 mm et la technologie Bluetooth.Cependant, ce n'est pas tout car le pack en question vous donnera aussi accès au jeuvia un code de téléchargement. Il vous suffira de vous rendre sur le Microsoft Store depuis votre Xbox One pour entrer les caractères qui vous seront donnés. Il ne vous restera plus qu'à télécharger le titre développé par The Coalition. Le code vous sera envoyé dans votre boîte mail une fois la commande passée.La livraison est gratuite si vous résidez en France métropolitaine.