🔥 Bon Plan Amazon : Sonos Beam la barre de son TV à 296€ au lieu de 449€

Grosse promo sur la barre de son Sonos Beam

Sonos Beam, la barre de son connectée avec Alexa

Attention, super prix sur Amazon avec laactuellement. C'est tout simplement le prix le plus bas du marché, sachant que cette superbe barre de son est commercialisée en temps normal aux alentours de 450€.Difficile de faire plus complet que la barre de son pour TV Sonos Beam. Relativement compacte, elle offre néanmoins un son très puissant d'excellente qualité, comme toujours chez. Une fois reliée à la télé via le port HDMI ARC, la barre de son vous immergera dans vos films préférés comme si vous étiez au cinéma.Comme si ce n'était pas suffisant, l'assistant vocalest intégré à l'accessoire audio. Vous pouvez ainsi transformer la Sonos Beam en enceinte connectée pour écouter vos musiques, podcasts et radios préférées. Effet garanti, surtout si vous créez un environnement 5.1 avec d'autres enceintes Sonos !