🔥 Bon Plan du Web : les 5 promos Amazon du jour !

Quotidiennement, toute l'équipe de Clubic dégote un nombre important de promotions dans presque tous les domaines. Les articles sont nombreux et peuvent donc rapidement tomber dans les bas-fonds de notre fil d'actualité. C'est à ce moment que nos sélections entrent en piste afin de compiler ce qu'il se fait de mieux sur internet en matière de bonnes affaires. Alors, ne vous faisons pas patienter plus longtemps.Comme vous l'aurez sans doute compris, c'est le géantqui est à l'honneur aujourd'hui. Le site s'applique toujours à bien casser les prix sur de multiples articles, même en dehors des périodes des soldes. C'est pourquoi il faut surveiller les rayons de la boutique en ligne tous les jours afin de dénicher les bons plans les plus attrayants.Ci-dessous, nous allons vous détailler pas moins de 5 promotions accessibles dès à présent sur Amazon. Dans cette liste, vous trouverez des produits très différents comme des écouteurs, une barre de son des enceintes , un vidéoprojecteur et même un pack Raspberry Pi accompagné de plusieurs accessoires. Ces bons plans ont une chose en commun, ils possèdent toussur leur page Amazon respective afin d'appliquer une réduction sur leur prix. Pensez donc à bien la cocher si ce n'est pas déjà fait.Tout d'abord, commençons avec la. Pour seulement 109,99€ (grâce au coupon de 80€), vous pourrez profiter d'une barre qui vous offrira une qualité sonore digne du cinéma. Cette expérience optimale est renforcée par les basses puissantes et vous pouvez la fixer à un mur mais aussi la placer devant votre télé sans que la qualité ne soit détériorée. Ce produit signé Anker peut se connecter à n'importe quel appareil via un câble ou bien en passant par la fonction Bluetooth.Restons du côté du son avec cette. Facile à transporter et à connecter, cet exemplaire est idéal pour profiter de vos morceaux favoris en intérieur comme en extérieur. Grâce à son autonomie exceptionnelle de plus de 12 heures, vous pourrez apprécier de longues séquences d'écoute. DOSS a conçu une très bonne enceinte portable qui est vendue à 28,99€ via son coupon d'une valeur de 8€.Enfin, terminons pour ce qui est de l'univers de l'audio avec les, vendus 30,99€ toujours avec le coupon de 10€. Ils vous permettront d'apprécier un son de grande qualité dans n'importe quelle condition. En effet, ce modèle est résistant à la sueur comme à la pluie, ce qui est en fait un compagnon idéal durant vos activités sportives. Un mini-boîtier de charge est compris de la pack afin de recharger automatiquement vos écouteurs une fois qu'ils seront placés à l'intérieur. Ainsi, les 6 heures d'autonomie ne seront pas un frein lors de vos déplacements.Passons désormais au. Pour seulement 69,99€ (avec le coupon de 10€), vous pourrez diffuser la plupart de votre contenu vidéo sur un mur. Ce produit est parfaitement compatible avec n'importe quel type de lecteur DVD et autres périphériques passant par une connectique HDMI, USB ou encore VGA. Les consoles de jeu sont également concernées. Avec sa résolution naturelle de 800 x 480p et son support avec le 1080p, ce vidéoprojecteur est parfait pour visionner ce que bon vous semble.Nous allons donc clôturer cette sélection avec levendu à 62,99€ chez Amazon grâce au coupon de 10€. Dans ce bundle, vous trouverez une carte-mère Raspberry Pi 3 modèle B+ à 1,4 GHz 64-bit. Comptez aussi sur la présence d'un adaptateur d'alimentation 1,5m, d'une carte microSD SanDisk Classe 10 d'une capacité de 16 Go et d'un boîtier transparent. Bref, le combo parfait pour bien débuter !C'est tout pour aujourd'hui ! Nous espérons que vous avez trouvé votre bonheur et si ce n'est pas le cas, nous aurons toujours de nouveaux bons plans à vous proposer dans les jours qui viennent.