🔥 Bon plan : Amazon Echo et Echo Input en promo !

Vous l'aurez compris, notre sélection thématique du jour est consacrée à la gamme Echo. Lancée paril y a quelques années déjà, cette gamme d'objets connectés arpente le sol français depuis peu de temps. Ça ne l'a toutefois pas empêchée de remporter un franc succès et de s'étendre de diverses façons.Echo est le nom des objets connectés produits par l'entreprise américaine Amazon. La plupart sont des. Elles embarquent, l'assistant vocal de la marque. Cette ''IA'' est la principale concurrente de Google Assistant aux Etats-Unis et remporte de plus en plus de suffrages en France grâce à une évolution très rapide de ses fonctionnalités.Dernièrement, Amazon a lancé de nouveaux objets dans sa gamme Echo. Le dernier en date est l'Echo Input. Il permet de rendre n'importe quelle enceinte intelligente et pilotable à la voix. On trouve aussi l'Echo Spot, à mi-chemin entre le réveil high-tech et l'enceinte connectée. Spot est en effet doté d'un écran tactile qui affiche de nombreuses informations au quotidien et permet de contrôler son domicile connecté à la voix.Le cœur de la gamme Echo reste toutefois les enceintes avec Alexa.en sont les représentantes. Ces modèles ont été actualisés récemment, offrant un meilleur son et une compréhension plus poussée des ordres grâce à des microphones améliorés.Comme vous pouvez le constater, la gamme Echo est très complet. Les prix pratiqués par Amazon sont de plus très raisonnables, avec des. Il y en a d'ailleurs deux en cours en ce moment.La première baisse tarifaire concerne l'accessoire Echo Input, affiché à. Une fois relié à une enceinte via jack 3.5 mm ou Bluetooth, l'Echo Input la rend intelligente. Le petit galet embarque en effet des microphones et l'assistant Alexa. La partie sonore est quant à elle assurée par votre enceinte. Vous profitez ainsi de votre matériel préféré et de nouvelles fonctions connectées sans avoir à acheter une seconde enceinte connectée !Si toutefois vous n'avez pas d'enceinte à votre domicile, nous vous recommandons l'Amazon Echo de seconde génération. C'est le modèle phare du constructeur. Il est affiché à, ce qui en fait une excellente affaire. Avec son design en tissu très élégant, cette enceinte connectée Alexa diffuse le son à 360°. Ses sept microphones assurent que l'assistant vocal vous entend même dans les pires conditions.Si vous cherchez à améliorer votre smart home ou que vous voulez tout simplement du bon son, alors ces deuxvous tendent les bras. Mais ne tardez pas trop, elles ne dureront pas éternellement !