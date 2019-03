🔥 Bons Plans Amazon : 7 promos à ne pas manquer

7 bons plans Amazon incontournables

Chaque jour, ce sont pas moins d'une dizaine de bons plans Tech qui vous sont dévoilés sur notre site Clubic. Ces articles ponctuels sont complétés régulièrement par des sélections thématiques, mettant en avant un domaine précis ou alors un e-commerçant en vogue.Aujourd'hui, c'est le géant américainqui est à l'honneur au sein de nos colonnes. On ne présente plus cette boutique en ligne qui vend de tout ou presque. Des produits du quotidien aux accessoires Tech les plus évolués, il y a de fortes chances que le site Amazon détienne la clé de votre bonheur.Encore mieux, l'enseigne créée par Jeff Bezos réalise souvent des promotions qui font baisser les prix à des niveaux imbattables. Nous vous proposons ainsi de jeter un œil - ou les deux, c'est mieux - sur notre sélection du jour. Vous y trouverez pas moins desur divers accessoires high-tech pour la sécurité, la détente ou le travail. Suivez le guide !On commence notre visite des meilleurs prix du moment avec deux caméras de la gamme. Conçues par Netgear, spécialiste des réseaux, les caméras de surveillancepassent toutes deux à 159€. Grâce à elles, vous pourrez assurer non seulement la sécurité de votre domicile, mais aussi de bébé. Détection de mouvement, vision nocturne, enregistrement sur le Cloud, contrôle via smartphone : toutes ses fonctions et bien d'autres encore vous permettront de dormir sur vos deux oreilles, même loin de chez vous.On passe ensuite du côté du multimédia avec la petite. Comme son nom l'indique, elle est très petite. Son prix aussi d'ailleurs, puisqu'il est de seulement 23,99€ en promo. Ne vous fiez cependant pas à la petite taille de cette enceinte Bluetooth. Son haut-parleur de 5W en a dans le ventre, offrant de belles basses grâce à son caisson passif. Ajoutez à l'ensemble une belle autonomie de 15h et vous aurez l'enceinte idéale pour les voyages.Intéressons-nous maintenant aux offres dédiées au stockage. D'un côté, la. De l'autre, le. Deux options, deux prix cassés. La clé USB Kingston, idéale pour transporter facilement vos données d'un endroit à l'autre, voit ainsi son prix passer 23.90€ seulement. Le SSD SanDisk est quant à lui destiné aux solutions fixes. Logé dans votre PC de bureau, il assurera des débits impressionnants pour toutes vos applications de loisirs et professionnelles. Il est actuellement affiché à 57,99€ au lieu de 84,99€. Vous réalisez donc 27€ d'économies, tout en gagnant une solution de stockage fiable.Mais n'oublions pas les, qu'ils soient occasionnels ou acharnés du clavier. Notre bon plan Amazon concerne le. Affiché à 11,99€, il sera idéal pour accueillir votre souris préférée. Son tissu QcK est spécialement travaillé pour optimiser la glisse, quel que soit votre réglage de précision. La base en caoutchouc anti-dérapant assure qu'aucun mouvement brusque ne viendra déplacer ce tapis de souris SteelSeries plébiscité par les joueurs pros.Pour terminer cette sélection spéciale bons plans Amazon, nous vous proposons une batterie externe petite mais costaude. Tenant dans la paume de la main, lapossède une belle capacité de 10.000 mAh. De quoi recharger plusieurs fois votre smartphone ou tout autre appareil électrique. Les deux sorties USB délivrent chacune jusqu'à 2.4 A pour la charge rapide. L'entrée de cette batterie Xnuoyo est quant à elle en USB Type-C, vous pouvez donc utiliser votre chargeur de smartphone pour la remplir au besoin. Ajoutez à ça diverses protections contre les risques électriques et de surchauffe, ainsi qu'une résistance à l'eau et à la poussière. Elle pourra vous suivre partout. Le mieux, c'est que cette batterie externe de 10.000 mAh est actuellement affichée à 19,99€ sur Amazon, au lieu de 49,99€.Multimédia, sécurité, stockage : vous avez donc le choix, tout en réalisant au passage quelques belles. Mais faites vite, ces promotions Tech ne dureront pas éternellement !