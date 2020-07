La barre de son avec caisson de basse Yamaha YAS207BL à prix cassé pour les soldes

Conçue pour compléter le système audio d'un téléviseur, la barre de son YAS207BL signée Yamaha embarque une puissance totale de 200 Watts : 100 Watts pour la barre de son et 100 Watts pour le caisson de basses.



L'appareil dispose de la technologie sans fil Bluetooth qui permet d'appairer un smartphone ou une tablette. Pour la connectique, on retrouve une entrée optique, un port auxiliaire, une entrée et une sortie HDMI. La barre de son prend aussi en charge le Dolby TrueHD et le DTS-HD Master Audio.