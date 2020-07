Les écouteurs sans fil AirPods 2e Gen en baisse chez Amazon

En plus des éléments évoqués précédemment, les AirPods sont compatibles avec les commandes vocales via Siri. Vous pourrez donc interagir avec eux en une phrase. Cette ergonomie se retrouve également dans la possibilité d'activer la lecture de vos morceaux favoris avec le double toucher. Autre aspect non négligeable, l'autonomie des écouteurs est d'environ 24 heures en écoute (et 18h en conversation) grâce au boîtier de charge inclus. Enfin, chaque oreillette est à la fois fine et légère pour vous accompagner durant vos déplacements quotidiens.