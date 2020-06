French Days Amazon et Cdiscount : toutes les promos choc du lundi matin

Bons plans PC & Mac

French Days : a quoi s'attendre pour ce dernier jour ?

Amazon, Cdiscount et Google Shopping sur le podium ?

Il est bien entendu trop tôt pour faire le bilan et déterminer quels sont les e-commerçants qui se sont montrés les plus présents sur cette édition 2020 des French Days. Néanmoins, à l'approche de la fin de cet événement, il semble que Amazon, Cdiscount et le géant Google Shopping fassent la course en tête. Avec des prix très bas et une profondeur de catalogue produits très importante, difficile de rivaliser fasse à ces trois mastodontes du e-commerce dans l'Hexagone.

Malgré ce constat, le groupe Fnac-Darty a bataillé très dur en proposant d'excellentes réductions sur les smart TV, les smartphones et même les trottinettes électriques notamment avec la célèbre Xiaomi M365.

Difficile également d'oublier Boulanger et Rakuten qui cette année encore, ont su proposer les meilleurs prix sur un bon nombre de références grâce à des codes promo et un système de cash-back (Club Rakuten).