L'abonnement PlayStation Plus 1 an passe à 41,99€

En ce lundi 25 mai 2020, Amazon profite des Days of Play 2020 pour permettre à ses clients de se procurer en promotion un abonnement de 12 mois au PlayStation Plus. Vendu normalement à 59,99 euros, le programme de Sony voit son prix baisser à 41,99 euros ; soit 30% de remise immédiate de la part du géant du commerce en ligne. Tous les mois, l'abonnement revient au prix mensuel de 3,49 euros.



À l'issue de l'achat, le client recevra un code digital qui devra être activé sur le site PlayStation. Il devra alors s'identifier ou se créer un compte PlayStation. Le code sera ensuite renseigné automatiquement et le nouveau membre pourra profiter des avantages PlayStation Plus.