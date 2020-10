Le OnePlus 8T Lunar Silver 128 Go déjà en précommande !

En gestation depuis 2012 du côté de chez CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 est le nouveau projet des géniteurs de The Witcher. Un RPG à la première personne, qui s'inspire d'un jeu de rôle de la fin des années 1980, Cyberpunk 2020, mis au point par Mike Pondsmith. Quand sortira Cyberpunk 2077 ? Quelle config nécessite Cyberpunk 2077 ? Peut-on acheter une version collector de Cyberpunk 2077 ? On vous résume tout ce que vous devez savoir avant la sortie du jeu en fin d'année, sur PC, Xbox One et PS4.